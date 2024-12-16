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قرار جمهوري بالموافقة على مذكرة تفاهم خاصة بـ"آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بمليار يورو"

01:47 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا برقم 400 لسنة 2024 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بـ"آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وأمس، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل قرض بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، لدعم الاقتصاد الكلي وسد عجز الموازنة العامة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري دعم الموازنة
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