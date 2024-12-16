خيري رمضان: نعترف أننا في أزمة والدولة والنظام لديهما مبررات لهذا التضييق

كتب- محمد شاكر:

انطلقت ضمن فعاليات اليوم الثاني، للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، جلسة نقاشية تحت عنوان "احتياجات القارئ وتحديات الدقة وموضوعية التناول".

ويدير الندوة الإعلامي خيري رمضان، بمشاركة رئيس تحرير الأهرام إبدو نيفين كامل، ومدير تحرير الأهرام عبد الله عبد السلام، والإعلامي حمدي رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة، ومدير تحرير الأهرام محمد البرغوثي.

وأكد الإعلامي خيري رمضان أن التدهور العام الذي نعاني منه لم يصب الصحافة فقط، وإنما امتد لمجالات كثيرة، ولم يقف عند الصحافة فقط.

وأضاف خيري: لا نعرف كيف نعلم لأولادنا ما تعلمناه، وسيأتي يوم ونسأل لماذا لم نستطيع أن نعلم أبناءنا ما تعلمناه خوفا من لحظة المواجهة.

وتابع: علينا أن نعترف أننا في أزمة، والدولة والنظام السياسي لديه مبررات لهذا التضييق.

وأكمل رمضان: بدت هناك تغييرات مؤخرا باختيار شخصيات لها علاقة بالمهنة، هل هو مؤشر نعم، هل هو حقيقي، لا نعلم.

وواصل رمضان: نحن نتاج مجتمع له ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية ولا نستطيع التعبير عن هذا المجتمع، لظروف خارجة عن إرادتنا ولا يجب أن نجلد أنفسنا طوال الوقت، ولدينا أخطاء ويجب أن نستعد جيدا، وهناك فوضى في الإعلام لعدم وجود مؤسسات حقيقية، والحل لن يبدأ من عندنا وإنما من القيادة السياسية عندما تقرر فتح المجال للصحافة، ونحن نناصر الدولة المصرية ونحن "ضهر الدولة المصرية"، وإذا توافرت الحرية سنجد الصحفيين في أفضل مكان، وزملاءنا في الخارج يقدمون أعظم شغل، ونحن في مفترق طرق وندعو الله أن يأتي التغيير، وقد وثقتنا في هذا النظام وعليه أن يثق فينا، ويتأكد أننا مثله تماما، حريصون على هذا الوطن.