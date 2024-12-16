وزير التموين: الصناعات الغذائية قاطرة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الصناعات الغذائية تُعد ركيزة محورية لدفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على أن هذا القطاع يشكل أحد أهم عناصر تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة فاروق، اليوم الإثنين، في فاعليات المؤتمر الثالث للصناعات الغذائية "غذاء مصر"، الذي أُقيم تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.

وشهد المؤتمر حضور نخبة من المسؤولين وصناع القرار؛ من بينهم محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية.

وجاءت النسخة الثالثة من المؤتمر بهدف مناقشة آليات تعزيز دور الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد المصري وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

رؤية شاملة لتعزيز القطاع الغذائي

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين وضعت تعزيز الصناعات الغذائية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقًا من دورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأشار فاروق إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا في دعم القطاع من خلال تطوير منظومة الإمداد والتخزين عبر إنشاء صوامع ومراكز لوجستية متطورة، الأمر الذي يسهم في تقليل الهدر والفاقد من السلع، ويضمن استدامة التوريد بأسلوب أكثر كفاءة.

استقرار الأسواق وتوفير السلع

وأضاف الوزير أن تحقيق استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة يأتي في صدارة الجهود الحكومية، إذ يعتبر ذلك ضمانة لدعم المواطن المصري وحماية الأسر، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية.

4 محاور للتنمية

واستعرض وزير التموين أبرز المحاور التي تعمل عليها الوزارة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، مشددًا على أهمية التكامل بين مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتشمل هذه المحاور:

- تحقيق استقرار السوق المحلية عبر ضمان الإمدادات المستدامة للسلع الأساسية.

- تعزيز كفاءة التخزين والنقل من خلال تطوير البنية التحتية وسلاسل التوريد.

- زيادة حجم الصادرات الغذائية عبر تحسين الجودة والتنافسية عالميًّا.

- تبني ممارسات إنتاج مستدامة تراعى فيها الأبعاد البيئية والاجتماعية؛ بما يدعم التنمية المستدامة.

دعم المبادرات الوطنية

واختتم الدكتور شريف فاروق كلمته بالإشارة إلى التزام الوزارة بدعم المبادرات والمشروعات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يعد فرصة مثالية لتبادل الرؤى والخبرات بين القطاعَين العام والخاص، بما يضع خارطة طريق واضحة لتعزيز الدور الريادي للصناعات الغذائية في الاقتصاد الوطني.

وعبَّر وزير التموين عن تقديره للقائمين على المؤتمر وجميع المشاركين، على ما بذلوه من جهود، لافتًا إلى أن مخرجات هذا المؤتمر ستكون ذات أهمية كبيرة في تطوير القطاع الغذائي، ما يُسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية متطلبات السوق المحلية والعالمة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين مستمرة في أداء دورها الداعم لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال بناء قطاع صناعي مستدام يحافظ على التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.