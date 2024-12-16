ما أهمية منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية؟.. بينها حوكمة توريد الأدوية والمستلزمات

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور هيثم عبد اللطيف، مدير قطاع الخدمات الحكومية بالمنظمة العالمية للترقيم مصر، عن أهمية منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية التي جرى إطلاقها اليوم بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وقال عبداللطيف خلال احتفالية اليوم الإثنين، إن المنصة تسمح بتسجيل الجهات والمواقع الجغرافية باستخدام كود الموقع العالمي، كما يتميز كود الموقع العالمي أنه عبارة عن رمز فريد من نوعه يتم تعيينه لكل جهة أو موقع جغرافي يشارك في عمليات التوريد للقطاع الصحي، سواء كان مصنعاً، أو مستودعاً، أو صيدلية، أو مستشفى.

وأوضح أن هذا الكود يعمل كبطاقة هوية فريدة لكل موقع، مما يسهل عملية تبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية في سلسلة التوريد.

وأشار إلى أن من مميزات منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية لكل الجهات المشاركة في عملية التوريد في القطاع الصحي، تعزيز استخدام المعايير العالمية عبر تفعيل نظام تسجيل كود الموقع من خلال المنصة يستهدف تحقيق فعالية أكبر في استخدام المعايير العالمية، مما يسهم في تطوير المعايير المصرية المستخدمة في منظومة إدارة مشتريات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد عبداللطيف، أن تلك المنصة تساهم في رقمنة عمليات الشراء والتوريد، من خلال استخدام الكود في تحسين نظام الشراء والتوريد الإلكتروني في القطاع الصحي، مما يوفر للهيئة المصرية للشراء الموحد منظومة شراء وطنية ذكية ومتطورة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية وغير الطبية.

وشدد على أن تلك المنصة تساهم في تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي، إذ يساعد استخدام المنصة وإدخال الكود الخاص بتسجيل المواقع في تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي وتقليل النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.

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