انطلاق فعاليات مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة بحضور وزراء الكهرباء وقطاع الأعمال والبترول

كتب- محمد صلاح:

انطلقت، منذ قليل، فعاليات مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

ويحضر المؤتمر، المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وتطلق مؤسسة «الأهرام» الصحفية النسخة الثامنة من مؤتمرها السنوى للطاقة، اليوم الاثنين، بمشاركة خبراء ومسئولي الطاقة الذين يقدمون رؤية وبرنامج عمل متكاملاً لمستقبل الطاقة في مصر، وآفاق «التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال».

يعقد المؤتمر برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

كنا يحضر المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين، ومسئولي وقيادات هيئات وشركات الطاقة، وقطاع الأعمال.

يناقش المؤتمر عبر جلساته عددا من القضايا المحورية فى قطاع الطاقة، حيث تناقش الجلسة الأولى رؤية وزارتي البترول وقطاع الأعمال العام، وسيعقب الجلسة الافتتاحية، جلسة خاصة حول رؤية وزارتى البترول وقطاع الأعمال حول التحول فى الطاقة، وسوف تكون الجلسة الثانية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستعراض إستراتيجية الوزارة وآليات التحول الطاقى وتحقيق التنمية المستدامة.

كما سيناقش المؤتمر دور القطاعين العام والخاص فى تعزيز التحول الطاقي، ويشهد مناقشات موسعة فى جلسة خاصة حول دور قطاع التأمين فى دعم الطاقة بمشاركة خبراء وممثلى شركات التأمين والطاقة وممثلى وأساتذة عدد من الجامعات والمراكز البحثية.

وأيضا سيناقش المؤتمر جذب الاستثمار المباشر فى قطاع الطاقة والسياسات التى تستهدف تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، وآليات التحول الطاقى بمختلف أنماطه ومجالاته، والأطر التنظيمية والشهادات الخضراء لمشروعات الهيدروجين، ودور القطاع الخاص فى دعم تطوير مشروعات الهيدروجين وبرامج ترشيد الطاقة كإحدى آليات التنمية المستدامة، إضافة إلى حوافز وضمانات وتشريعات التحول الطاقى.

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