وزير الكهرباء: الانتهاء من تركيب 461 ألف عداد مسبق الدفع

كتب ـ محمد صلاح

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 461 ألف عداد مسبق الدفع (كودي) للمباني العشوائية والمخالفة، مشيرا إلى أنه من المستهدف الانتهاء من تركيب مليون عداد كودي بحلول مارس المقبل.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال تصريحات خاصة له على هامش مشاركته في مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة، أن الوزارة تسعى بكل جهدها لتركيب عدادات مسبقة الدفع لكافة المواطنين لضمان عدم اتخاذ إجراءات قانونية تمثل عقبة أمامهم.

ونوه إلى أن هناك خطة عاجلة تهدف المضي قدما لخفض معدلات الفقد الفني والتجاري أيضا بمختلف الشركات مما يمكن الشركات الوفاء بالتزاماتها نحو تنفيذ المشروعات وتوفير السيولة المالية اللازمة.

اقرأ أيضا:

فرص عمل جديدة.. أكثر من 7 آلاف وظيفة في 101 شركة بـ12 مُحافظة

أمطار وشبورة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

وزير الشؤون النيابية: التحول للدعم النقدي غير مطروح في "الضمان الاجتماعي"