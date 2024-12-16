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وزير الكهرباء: الانتهاء من تركيب 461 ألف عداد مسبق الدفع

12:38 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

الدكتور مهندس محمود عصمت

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كتب ـ محمد صلاح

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 461 ألف عداد مسبق الدفع (كودي) للمباني العشوائية والمخالفة، مشيرا إلى أنه من المستهدف الانتهاء من تركيب مليون عداد كودي بحلول مارس المقبل.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال تصريحات خاصة له على هامش مشاركته في مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة، أن الوزارة تسعى بكل جهدها لتركيب عدادات مسبقة الدفع لكافة المواطنين لضمان عدم اتخاذ إجراءات قانونية تمثل عقبة أمامهم.

ونوه إلى أن هناك خطة عاجلة تهدف المضي قدما لخفض معدلات الفقد الفني والتجاري أيضا بمختلف الشركات مما يمكن الشركات الوفاء بالتزاماتها نحو تنفيذ المشروعات وتوفير السيولة المالية اللازمة.

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الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء تركيب عدادات
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