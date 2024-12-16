شريف الجبلي: 150 مليون جنيه تمويلات من البيئة لدعم مكتب الالتزام البيئي

كتب- محمد نصار:

صرّح الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن وزارة البيئة خصصت تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه لدعم أنشطة وبرامج مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات.

جاء ذلك خلال حفل ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي "EPAP".

وأوضح "الجبلي" أن الوزارة تدعم القطاع الصناعي من خلال تقديم تمويلات ميسرة تهدف إلى دمج البعد البيئي وتعزيز التنمية المستدامة في الصناعات المختلفة، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية.

يأتي ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد من الوزراء ورؤوساء مجالس إدارات عدد من البنوك المصرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي القطاع الصناعي والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

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