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انطلاق جلسة احتياجات القارئ وتحديات الدقة بالمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

12:32 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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    فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين (3)
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    فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين (5)
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    فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين (6)
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    فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين (2)
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    فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين (8)
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    فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين (4)
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    فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين (9)
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    فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين (7)
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كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

انطلقت ضمن فعاليات اليوم الثاني، للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، جلسة نقاشية تحت عنوان "احتياجات القارئ وتحديات الدقة وموضوعية التناول".

ويدير الندوة الإعلامي خيري رمضان، بمشاركة رئيس تحرير الأهرام إبدو نيفين كامل، ومدير تحرير الأهرام عبد الله عبد السلام، والإعلامي حمدي رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة، ومدير تحرير الأهرام محمد البرغوثي.

وتتناول الجلسة التحولات التي يشهدها سلوك القارئ في العصر الرقمي، مع التركيز على أهمية تحقيق التوازن بين تقديم محتوى سريع ومواكب للأحداث، وبين الالتزام بالدقة والموضوعية.. ويناقش المشاركون التحديات التي تواجه الصحافة في مواجهة المعلومات المضللة، وكيفية تلبية احتياجات القارئ العصري مع الحفاظ على القيم المهنية.

ويُعد المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين حدثًا بارزًا يجمع الصحفيين والخبراء من مختلف التخصصات الإعلامية لمناقشة التحديات الراهنة ومستقبل الصحافة في مصر والمنطقة.. يعقد المؤتمر تحت شعار "دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير"، حيث يسلط الضوء على القضايا المهنية والميدانية التي تواجه الصحفيين، بجانب تكريم خاص للصحافة الفلسطينية وشهدائها.

نقابة الصحفيين خيري رمضان إبدو نيفين كامل عبد الله عبد السلام حمدي رزق الهيئة الوطنية للصحافة محمد البرغوثي
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