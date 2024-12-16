هشام يونس: معرفة التشريعات التي تواجه الصحفي في مجال عمله أمر لانقاش فيه

كتب- محمد أبو بكر:

قال هشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين، إن مهمة النقابة ليست ثقل المهارات بل اختبار وجودها من الأساس، والمطلوب أن يجيد الصحفي أساسيات اللغة العربية وقواعدها الصحيحة.

جاء ذلك في إطار فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، نقابة الصحفيين مائدة مستديرة بعنوان "نحو منظومة قيد معاصرة في نقابة الصحفيين"، في جلسات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر.



وأضاف "يونس"، أن معرفة التشريعات التي تواجه الصحفي في مجال عمله أمر لانقاش فيه، وحاول المجلس ولجنة القيد وضع معايير، ويجب إعادة بناء المنظومة، والبعد عن الأهواء، والقيد لا يجب أن يكون لعابري السبيل أو شراء العضوية.

وتابع: يجب تصحيح المسار وإعادة النظر في المنظومة، وهناك مشكلات تقنية في البنية التكنولوجية للنقابة بما يبطئ بعد القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا.



تهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بتطوير منظومة قيد الصحفيين، مستندة إلى القضايا والانتقادات التي أثارتها الجمعية العمومية للصحفيين على مدار السنوات الماضية.

تهدف المناقشات إلى مراجعة معايير القيد الراهنة، وطرح آليات أكثر إنصافًا للتعامل مع طلبات القيد، بما يعكس الواقع المهني المتغير ويحمي النقابة من تسرب الدخلاء. تركز الجلسة بشكل خاص على شكاوى الصحفيين الإلكترونيين المتعلقة بصعوبة تحقيق شروط القيد الحالية، والتي يرى الكثيرون أنها بحاجة إلى تعديل لتلائم طبيعة العمل الصحفي المتجددة وتضمن حقوق العاملين في هذا المجال.

يدير الجلسة الكاتب الصحفي محمد بصل، مقرر لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر السادس للصحافة المصرية.