بدء جلسات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

كتب- عمرو صالح:

بدأت منذ قليل جلسة مستقبل الصحافة في عصر تعدد الوسائط والتواصل الإجتماعي والتي من المقرر أن يتحدث فيها الكاتب عبدالمحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكاتب محمود المملوك رئيس تحرير القاهرة ٢٤ و والكاتب محمد عبدالرحمن وذلك بحضور عدد من الكتاب والصحفيين الذين حرصوا على المشاركة بالمؤتمر

وانطلق أمس الأحد المؤتمر العام السادس وشهدت جلساته حضور موسع من الكتاب والصحفيين ومن المقرر أن تعقد النقابة في السادسة من مساء اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن توصيات الجلسات

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