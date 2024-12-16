وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: تعظيم فرص القطاع الخاص في موازنة العام المالي الجديد

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

قالتةالدكتور رانيا المشاك، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة سيتم بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي.

وأضافت "المشاط"، أنه سيتم إتاحة تمويلات بقيمة 271 مليون يورو من خلال عدد من الشركاء الأوروبيين، مما يعزز من تنافسبة الاقتصاد المصري يوفر الكثير من فرص العمل الجديدة.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل مع الشركاء الدوليين على مساعدة جهود الدولة في تعزيز التنمية الصناعية وادماح الأبعاد البيئية في كل حطط التنمية المستدامة.

وواصلت: نعمل على تعظيم فرص القطاع الخاص في موازنة العام المالي الجديد خاصة في مجال التصنيع وتوطين الصناعات محليا في مصر.

جاء ذلك خلال حفل ختام المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي "EPAP".

ومن المقرر إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء تحت شعار "إنجازات وطموحات.. نحو صناعة خضراء مستدامة".

يأتي ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد من الوزراء ورؤوساء مجالس إدارات عدد من البنوك المصرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي القطاع الصناعي والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

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