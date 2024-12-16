دعم صغار المزارعين والمرأة المعيلة.. تفاصيل لقاء وزير الزراعة مزارعي قرية البغدادي بالأقصر

كتب- أحمد السعداوي:

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، أهالي ومزارعي قرية البغدادي بمحافظة الأقصر، وعددًا من السيدات المعيلات بها.

جاء ذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة للمحافظة، ويرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والمهندس مجدي عبد الله رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، واللواء أمجد سعدة المستشار المالي للوزير رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، والدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، وبحضور جان بيير دومارجورى، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر.

وحرص وزير الزراعة، خلال اللقاء، على الاستماع إلى قصص النجاح وتجارب المزارعين، والسيدات المعيلات، الخاصة بالاستفادة من أنشطة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة؛ خصوصًا مشروعات الإقراض العيني، للبط والماعز والنحل، والتي تستهدف خلق فرص عمل، وزيادة دخل المرأة المعيلة، وتنمية مهاراتها وتحسين دخلها، ومستوى معيشتها.

وتفقد وزير الزراعة أيضًا، الجهود التي نفذها الجهاز بالقرية، لتحويلها إلى قرية نموذجية؛ حيث تشمل تلك الجهود، نماذج لتوحيد الحيازات، وتطوير الري، ومحطة طاقة شمسية.

وأكد فاروق حرص الدولة على تقديم كل سبل الدعم للمزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، مشيرًا إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتطوير وتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والجهود التي تم بذلها في القرى المصرية.

وأشار وزير الزراعة إلى استمرار جهود وزارة الزراعة في التواصل الدائم المستمر والسريع مع المزارعين في القرى والحقول، والاستماع إلى مشكلاتهم، لافتًا إلى أن هناك توجيهات إلى كل المسؤولين بوزارة الزراعة بتكثيف الوجود وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وعلاج أية مشكلات تواجه المزارعين.

ووجه فاروق باستمرار جهود الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة في المناطق المستفيدة، وتقديم المزيد من الدعم للمرأة المعيلة، والتنسيق والتعاون مع البنك الزراعي المصري، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن؛ لتنمية هذه المشروعات وتنويعها وتسويق إنتاجها.

وقال الدكتور علي حزين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، إنه تم تنفيذ نشاط توحيد الحيازات بالقرية؛ بهدف زيادة الإنتاجية، من خلال توحيد الحيازات الزراعية الصغيرة، حيث تم تنفيذ هذا النشاط لمحصول القمح بمساحة ٤٠٢ فدان، والذرة بمساحة٢٠٠ فدان، لافتًا إلى أنه تم العمل أيضًا على تحسين كفاءة الري؛ بهدف الحفاظ على الموارد المائية وتقليل تكاليف الري، حيث تم تطوير 3 مساقٍ فرعية وتركيب محطتَي طاقة شمسية لخدمة 51 فدانًا.

وأضاف حزين أن نشاط تحسين كفاءة الإنتاج الحيواني، يهدف إلى توفير مصادر دخل بديلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال تقديم قروض عينية لتربية البط والماعز والنحل، حيث بلغ إجمالي عدد قروض البط نحو 1172 قرضًا، والنحل 6 قروض، والماعز 145 قرضًا، لافتًا إلى أن جميعها أسهمت في زيادة وتحسين دخول المستفيدين والمستفيدات.