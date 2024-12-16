نقيب الصحفيين الأسبق: "الصحفي اللي بيدخل النقابة مش عايز حد غيره يدخل وراه"

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- إسلام فاروق:

قال يحي قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، إن القيد في النقابة من أهم أولويات أي صحفي وهو العمود الذي يبنى عليه كل حاجة وأي خلل في هذا العمود يخل بالمبنى كله، والنقابة أولت القيد أهمية كبرى خلال السنوات السابقة.

جاء ذلك في إطار فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، نقابة الصحفيين مائدة مستديرة بعنوان "نحو منظومة قيد معاصرة في نقابة الصحفيين"، في جلسات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر.

وأضاف "قلاش"، أن القيد سابقا كان يتم من خلال محكمة استئناف في القاهرة قبل أن ينتقل إلى النقابة بعد نضال الصحفيين بأن ذلك شأن يخصهم.

وأوضح أن سوق العمل متغير وهذا ينعكس على القيد.

وأكمل: القيد عندما بدأ في النقابة كانت معظم المؤسسات قومية ومحددات القيد واضحة ومحصورة، ثم بدأت موجة الصحف الحزبية، ثم الصحف الخاصة "الشركات"، وعندما بدأت موجة الصحف الحزبية كانت هناك ردود فعل من قيد الزملاء من المؤسسات الحزبية؛ خوفًا من انتقال الصراعات الحزبية.

وأشار إلى أن المؤسسات والصحف الخاصة عندما بدأت بدأ معها موجة أخرى من الرفض، وكان يقال أن أي شخص يملك أموالًا سيقوم بتأسيس شركة ومنها صحيفة، وسوق العمل عندما يتغير يجب أن تستجيب النقابة لهذا التطور.

وتابع: الصحف الإلكترونية أصبحت جزء لا يتجزء من المهنة وهذه حقيقة والصحفيين بها بشكل أو بآخر أصبحوا أعضاء في النقابة، وإذا لم تستجيب النقابة لهذا التطور ستتحول إلى متحف كبير ليس له علاقة بالسوق وتطوراته، والنقابة حاولت تواكب ذلك بعدما بدأت الأصوات تعلوا بضرورة النظر في هذا الملف.

وأكمل: لائحة 2015 كانت مهمة وتستجيب لبعض التحديات في سوق العمل مثل غلق ثغرة استمارة 6، بل هو من يقدم محتوى معين نستطيع أن نقول بأن هذا هو الصحفي الذي يقبل في النقابة.

كما أكمل: احنا عندنا ثقافة إن اللي عايز يدخل النقابة مش عايز حد تاني يدخل وراه، ونحتاج إلى لائحة قيد جديدة تواكب التغيرات.

تهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بتطوير منظومة قيد الصحفيين، مستندة إلى القضايا والانتقادات التي أثارتها الجمعية العمومية للصحفيين على مدار السنوات الماضية.

تهدف المناقشات إلى مراجعة معايير القيد الراهنة، وطرح آليات أكثر إنصافًا للتعامل مع طلبات القيد، بما يعكس الواقع المهني المتغير ويحمي النقابة من تسرب الدخلاء. تركز الجلسة بشكل خاص على شكاوى الصحفيين الإلكترونيين المتعلقة بصعوبة تحقيق شروط القيد الحالية، والتي يرى الكثيرون أنها بحاجة إلى تعديل لتلائم طبيعة العمل الصحفي المتجددة وتضمن حقوق العاملين في هذا المجال.

يدير الجلسة الكاتب الصحفي محمد بصل، مقرر لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر السادس للصحافة المصرية، وتضم الجلسة عددا من المتحدثين: الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، و هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، وخالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، ومجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا، وحسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، والصحفي هاني صلاح الدين، والصحفي أبو السعود محمد، كممثلين عن الجمعية العمومية.