فرص عمل جديدة.. أكثر من 7 آلاف وظيفة في 101 شركة بـ12 مُحافظة

كتب- محمد أبوبكر:

أصدرت وزارة العمل، اليوم الإثنين، في إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وجدَّد محمد جبران، وزير العمل، دعوته لشباب مصر، بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كل الخدمات التي تُقدمها الدولة من برامج تدريب مهني مجاني، تؤهل الشباب على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد استلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.

وقالت وزارة العمل، في بيان اليوم الإثنين، إنها تلقت طلبات جديدة من 101 شركة قطاع خاص في 12 محافة؛ لديها 7878 وظيفة متوفرة الآن، في عددِ من التخصصات؛ منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر ديسمبر 2024 الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

ونوهت الوزارة بأن نشرة التوظيف الدورية تَصدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي، باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلِن اليوم عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 12 محافظات؛ هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، ودمياط، والسويس، والمنوفية، وجنوب سيناء، وأسوان، وبورسعيد، والمنيا، وأسيوط، وفي تخصصات: إخصائي تسويق، وإخصائي موارد بشرية، ومهندس إتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات، ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء، ومدير صيانة، ومحاسبين، ومشرف تنجيد، وليدي جارد– إناث، ومشرف عام، ومشرف موقع، وشيف، وإخصائي مشتريات، وبائعين، ومقدم طلبات، وإخصائي تمويل، وأمين مخازن، ومهندسي ميكانيكا،وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبي مبيعات، ومراقبي جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، ومهن الفندقة بكل الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات، لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.

ويُشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات، باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة، وتطوير منظومة "التدريب من أجل التشغيل ".