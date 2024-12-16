بعد قليل.. مؤتمر للشراء الموحد و"المصرية للترقيم" بشأن رقمنة الشراء بالقطاع الصحي

كتب- أحمد جمعة:

تعقد الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والمنظمة العالمية للترقيم في مصر، مؤتمرًا اليوم الإثنين، لإعلان تفاصيل التعاون الاستراتيجي بين الجهات الوطنية والدولية في رقمنة عمليات الشراء والإمداد في القطاع الصحي.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر إطلاق وتفعيل كود الموقع العالمي في القطاع الصحي المصري بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة في القطاع الطبي، على رأسهم الدكتور هشام ستيت، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة، وأحمد حسن القلا، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للترقيم بمصر.

ويستهدف المؤتمر تسليط الضوء على أهمية كود الموقع العالمي (GS1 GLN) في رقمنة عمليات الشراء والإمداد في القطاع الصحي، والتعريف بفوائد هذا الكود في تعزيز إدارة المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح في تطبيق هذا الكود في القطاع الصحي، ومناقشة التحديات المستقبلية وآفاق التطوير في هذا المجال.

تعد هذه الفعالية خطوة استراتيجية نحو استكمال تمكين التعاون الناجح بين هيئة الشراء الموحد وشركائها الدوليين، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، ودعم التحول الرقمي وفقًا للمعايير العالمية للرعاية الصحية على مستوى سلسلة التوريد الطبية وغير الطبية في مصر.

وجرى توقيع بروتوكول التعاون في يوليو 2024 بين هيئة الشراء الموحد والمنظمة العالمية للترقيم في مصر لتفعيل الحوكمة من خلال رقمنة عمليات الشراء والإمداد وفقًا للمعايير العالمية للرعاية الصحية.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي داف و GS1 Egypt بخصوص مشروع تتبع الدواء وأهميته في ضمان سلامة وفاعلية الأدوية في مصر.