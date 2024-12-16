نشرة التوك شو| لقاء الرئيس مع قادة القوات المسلحة وأمطار على القاهرة الكبرى في هذا الموعد

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب: صورة لقاء الرئيس مع قادة القوات المسلحة رسالة بأن هذا بلد قوي

عقب الإعلامي عمرو أديب، على صورة لقاء الرئيس السيسي اليوم مع قادة القوات المسلحة، قائلا: "اجتماع الرئيس السيسي برئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة ليست صورة تذكارية ولكن رسالة بأن هذا بلد قوي كبير متماسك، الصورة دي مش موجودة عند دول كتير حولنا في المنطقة".

خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أنه عندما نرى هذه الصورة ندرك أننا أمام دولة، مضيفا: "دول أبناء مصر، ومن النسيج المصري، وهما موجودين عشانك، لذا نحن بلد لا يسقط، ومحدش يقدر يمسها بحاجة".

عمرو أديب: الوطنية علاقة تبادلية كما أعطي الوطن يجب أن يعطيني

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على العملة الأجنبية.

خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "MBC مصر" مساء الأحد، أشار أديب إلى أهمية العمل على تقليل حجم الواردات كوسيلة لتخفيف هذا الضغط، داعيًا إلى عدم السماح لأي جهة بلي ذراع الدولة.

متحدث الحكومة: المهندسون المصريون بمحطة أبيدوس يشكلون نسبة 95%

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح محطة "أبيدوس 1" بكوم أمبو يُعتبر خبرًا عظيمًا، حيث تعمل الحكومة على تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة مساهمتها في إنتاج الكهرباء إلى 42%.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" يوم الأحد، أوضح "الحمصاني"، أن المحطة تنتج 500 ميجاوات ولديها القدرة على الإضافة إلى الشبكة القومية للكهرباء، مما يمثل نجاحًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن جميع العاملين في المشروع هم من العمالة المصرية، حيث يشكل المهندسون المصريون 95% من القوى العاملة في المحطة.

الكنيسة: الطوائف الـ5 توافقت على قانون الأحوال الشخصية

كشف المستشار منصف نجيب سليمان ممثل الكنيسة القبطية فى لجنة قانون الأحوال الشخصية، عن آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، معقبا:" هو أول قانون ينظم الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية".

وأوضح منصف نجيب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" قائلا:" مكنش فيه قانون خالص ودا ثمرة جهود استمرت من عام 1977 حتى اليوم".

الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار على القاهرة الكبرى في هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بانخفاض أكبر في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم الأحد، أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون ملحوظًا خلال فترات الليل، حيث من المتوقع أن تصل قيم درجات الحرارة إلى 6 درجات مئوية، وقد تصل إلى 5 درجات في محافظات الصعيد.

الرئيس السيسي: المصريون أثبتوا وعيهم ووقوفهم جنبًا إلى جنب لحماية بلادهم منذ 2011

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن بناء البلاد أو ضياعها يعتمد على قادتها الذين يتخذون القرارات، مشددًا على أن ذلك لا يتحقق من خلال المعجزات، بل من خلال إرادة أصحاب البلد.

وقال الرئيس السيسي، خلال لقائه، اليوم الأحد، بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن سوريا في عهد محمد على، تختلف عن سوريا الحالية، فموقعها الجيوسياسي قوي، ولكن في نفس الوقت، ثمة محددات تحكمها، إلى أن يشاء الله بأن يُنجي البلاد بأصحابها وليس بمعجزات، ومن يتخذون القرار أصحاب البلد، إما يقومون بهدمها أو يبنوها.

السجينى يكشف تفاصيل مشروع قانون التصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة

كشف النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة الذي تم مناقشته مؤخرًا في البرلمان.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، أوضح السجينى أن هذا القانون يتناول ظاهرة الأراضي التي في وضع اليد وكيفية تقنينها.