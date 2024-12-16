نشرة التوك شو| حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم وتحذيرات من انتشار التهابات الجهاز التنفسي

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

معهد القطن: الأقطان المصرية تظل الأجود والأقوى على مستوى العالم

أكد الدكتور مصطفى عطية، المتحدث باسم معهد القطن، أن المحصول المصري لا يزال يحتفظ بجودته وقوته على مستوى العالم.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" الذي يُبث على قناة "الحدث اليوم"، قال عطية: "القطن المصري مازال الأجود والأنعم والأمتن والأقوى عالميًا".

"شعبة المخابز" تكشف حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم

أكد خالد فكري، سكرتير شعبة مخابز القاهرة، أنه تم عقد اجتماع موسع مع الشعبة العامة للغرفة التجارية ووزير التموين، حيث تم مناقشة موضوعات الدعم العيني والنقدي.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" الذي يُبث على قناة "الحدث اليوم"، قال فكري: "لا يوجد تحريك لسعر الخبز في المستقبل القريب، وسيظل سعره كما هو على بطاقة التموين."

أديب عن المسيرات الغامضة في سماء أمريكا: "بيقولوا ده شغل فراعنة"

علق الإعلامي عمرو أديب على مشاهد الطائرات المسيرة "درون" التي تحلق بكثافة فوق عدد من الولايات الأمريكية، مشيرًا إلى عدم معرفة المسؤولين الأمريكيين بمصدرها أو سبب وجودها.

خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، قال أديب: "مفيش مسؤول أمريكي عارف مين دول ولا سبب وجودهم إيه، ولا حد عارف حاجة أو عنده معلومة".

إبراهيم عيسى يعلق على ظهور المذيعات السوريات بالحجاب

أكد الإعلامي إبراهيم عيسي، أن نظام الأسد سلم البلد للطغاة والغزاة والإرهابين، وأبو محمد الجولاني لم يسقط بشار الأسد بل سوريا، وهو ما يؤكده التاريخ ولا أحد يتعلم من هذه الحقيقة أبدًا.

وأضاف عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بيان بشار الأسد هو بيان رئيس جبان مستبد ولم يكتفي بأنه سلم بلده بعد أن قهر شعبه ودولته، ويؤكد أنه لم يهرب وأن لديه مشروع وطني وهو "كذب رخيص تافه" يتحدث به كل ديكتاتور.

سمير فرج: قلق الشعب المصري من الأوضاع بالمنطقة مبرر

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن من حق الشعب المصري أن يشعر بالقلق حيال تطورات الأوضاع في المنطقة، وخاصة في سوريا.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن "دورنا أن نطمئن جميع المصريين على بلادهم".

رئيس "علمية كورونا" يحذر من انتشار التهابات الجهاز التنفسي.

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي خلال الفترة الحالية، مؤكداً على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" أوضح حسام حسني أن الأعراض المصاحبة لهذه الحالات تشمل ارتفاعًا في درجة الحرارة، وتكسيرًا في الجسم، واستمرار الأعراض لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام.

شعبة الخضر والفاكهة: أسواق اليوم الواحد أنقذت المواطن من جشع التجار وغلاء الأسعار

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، أن الخضراوات تعد سلعة قابلة للتلف، مما يستدعي من المواطنين توخي الحذر في التعامل مع البائعين الذين يغالون في الأسعار، مشددًا على أن أسواق اليوم الواحد أنقذت المواطن من جشع التجار وغلاء الأسعار.

وفي مداخلة برنامج "الخلاصة" الذي يُعرض على فضائية "المحور"، شدد نجيب على أهمية الشراء من المنافذ الثابتة والمتحركة التي توفرها الدولة، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.