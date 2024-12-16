بعد طرحها للبيع.. ننشر أبرز المعلومات عن آخر مشاريع هيئة الطاقة المتجددة

كتب- محمد صلاح:

تستعد الحكومة لطرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الواقعة بمنطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب وذلك لضمان تحقيق أفضل عائد من هذا الأصل المُهم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وتُعد محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح أكبر وأحدث محطة بالعالم من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة، ويبلغ إجمالى عدد توربينات المحطة 390 توربينة بواقع 3 مشروعات.

كما تصل تكلفة محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح حوالي 12 مليار جنيه، وتحتوي المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها، وإعادة تشغيلها بعد المرور، وهي منظومة تستخدم لأول مرة في العالم.

ففى 28 مايو من العام الجاري، تم افتتاح وتشغيل محطة رياح جبل الزيت باستثمارات تصل إلى 230 مليون يورو، لتترك بذلك هذا المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تحرير سوق الكهرباء في مصر، كي يتم فتح المجال أمام المستثمرين لخلق سوق تنافسي يساهم في تنفذ استراتجية الدولة 2030 للطاقة.

وتتبع محطة جبل الزيت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهي آخر مشروع مملوك للهيئة ولن تنشأ محطات جديدة على نفقتها وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على الدولة.

وتحرص وزارة الكهرباء على فتح المجال للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات على أرض مصر في الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة أن توجيهات القيادة السياسية هو تقديم كل سبل الدعم للمستثمرالمحلى والأجنبي لتشجيعهم على الاستثمار في مصر بالإضافة إلى إتاحة الفرص لهم لإنشاء محطات بشكل أكبر بدون منافسة من الجانب الحكومى و في نفس الوقت تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.

كما سيقتصر دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال الفترة المقبلة على إجراء الدراسات وإتاحة الأراضي للمستثمرين ومتابعة المشروعات التي يتم إنشائها.

وتسعى وزارة الكهرباء إلى وصول إجمالي القدرات المولدة من الطاقة المتجددة على الشبكة بحلول 2030 إلى 68 ألف 500 ميجاوات بنسبة 42% من إجمالي القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك من خلال فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص و خلق سوق تنافسي يصب في مصلحة المستهلك في النهاية.

كما أن هناك خطة مرجعية تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء بإجمالي قدرات تصل إلى 142 ألف ميجاوات، وفيما يتعلق بما يسمى بالخطة الخضراء تستهدف الدولة الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 57% بحلول 2040 بقدرة 159 الف ميجاوات.

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