مايكل مورجان يعلق على الطائرات المجهولة بسماء أمريكا: "رسائل سياسية"

كتبت- داليا الظنيني:

أكد مايكل مورجان، الإعلامي الأمريكي والباحث السياسي في مركز لندن للبحوث السياسية والاستراتيجية، أن الحديث عن طائرات مجهولة تظهر فوق المنشآت العسكرية في عدة ولايات أمريكية يحتوي على جزء كبير من الحقيقة، مشيرًا إلى أن الشعب الأمريكي يعتمد على تصريحات الحكومة في هذا الشأن.

وفي مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" الذي يُبث على شاشة "القاهرة والناس" يوم الأحد، أوضح مورجان أن ما يثير القلق هو غياب التصريحات الرسمية المتعلقة بوجود خطر.

وأكد أن تصريحات البنتاجون ومستشار الأمن القومي الأمريكي تشير إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بالنسبة للشعب الأمريكي، ومع ذلك، هناك طائرات مسيرة بأحجام وأنواع كبيرة تظهر في السماء.

وأضاف مورجان: "لا أتوقع أن تكون الطائرات مجهولة المصدر التي تظهر في سماء أمريكا هي أجسام فضائية أو خيال علمي".

وأشار إلى أن هناك شكوكًا حول كون هذه الطائرات تابعة للحكومة الأمريكية، نظراً لعدم وجود توتر في المؤسسات الكبرى.

ولفت إلى أن النفي بشأن وجود أي أجسام في السماء والتعتيم على المعلومات يأتي في الوقت الذي يسبق تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وتابع مورجان قائلاً: "ترامب طلب من الحكومة الأمريكية إسقاط الطائرات مجهولة المصدر وتوضيح ما يحدث".

وأشار إلى أن الشعب الأمريكي يرى أن هذه الطائرات قد تكون تجارب حكومية أو تهديدات من دول أخرى مثل الصين وإيران، وقد تحمل رسائل سياسية موجهة إلى ترامب من الصين.

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