برلماني: السيسي حمل خلال لقائه قادة القوات المسلحة رسائل للداخل والخارج

كتب- نشأت علي:

كشف النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاجتماع تم على أعلى مستوى مع القادة.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن لقاءات الرئيس السيسي المتتالية مع قادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في هذا التوقيت يأتي في إطار بحث التحديات التي تواجه الدولة المصرية في العديد من الجبهات وتطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري، في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث وصراعات وحروب.

وأشار إلى أن تلك الاجتماعات الهدف منها بحث وتناول ودراسه الخلفيات الواقعية لكل ما يدور على الساحة سواء المصرية أو العالمية والإقليمي وتداعياتها التي تواجه الدولة المصرية، وكيفية وأساليب مواجهتها، بالإضافة للخروج برؤية مستقبلية لما ستؤول إليه الأمور للاستعداد الجيد والكامل لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها في الوقت المناسب، وهذا ما أكده الرئيس السيسي خلال اللقاء على أن امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها.

وأضاف أن حديث الرئيس السيسي مع قادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حملت رسائل طمأنة للشعب المصري بوجه خاص والشعوب العربية بوجه عام، حينما أكد جاهزية وقدرة القوات المسلحة والشرطة على مجابهة التحديات التي تواجهها ومتابعتها لكل ما يمكن أن يهدد أمنها القومي، وتأمين الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر وقيادتها السياسية الرشيدة وقواتها المسلحة الباسلة لن تتوانى في الدفاع عن أمنها القومي وأمن شعوب المنطقة العربية لأن أمنهم جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وهذا ما يؤكده دائما الرئيس السيسي.

وأوضح القيادي بحزب حماة الوطن، أن السيسي قطع الطريق على محاولة بث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن من خلال، تأكيده على أن الظروف الحالية برهنت على أن وعي الشعب المصري وتكاتفه هو الضمانة الأساسية لتجاوز الأزمات الإقليمية والتهديدات المحيطة، مشددًا على أنه لن يستطيع أحد شق صف المصريين.

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