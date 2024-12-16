برلمانية تطالب الحكومة بمواجهة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الكهرباء والتنمية المحلية، لمطالبة الحكومة بمواجهة ترشيد الكهرباء بالمؤسسات الحكومية والشوارع المضاءة نهارًا ومواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها.

وأعربت البرلمانية، عن دهشتها من تصرفات الحكومة وأفعالها المتضاربة وإنعدام الرقابة حيث أن ظاهرة ترك أعمدة بعض الشوراع مضاءة بالكهرباء نهارًا ووجود بعض المؤسسات والأجهزة التنفيذية الحكومية وأجهزة التكييف تعمل دون إحتياج، وبنفس الوقت ترفع أسعار الكهرباء على المواطنين.

وتسائلت لماذا لا تحاسب الحكومة جميع الأجهزة التنفيذية التي تستخدم الكهرباء في النهار رغم عدم الحاجة للإنارة؟.. ولماذا لاتحاسب قيادات المحليات على إضاءة الطرق والشوارع في النهار؟.. ولماذا لا تكون الحكومة قدوة أمام المواطنين في ترشيد الاستهلاك؟.



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