"رياضة النواب" توصي بزيارة لمراكز الشباب بالأقصر.. وحل مشكلات المديونيات

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة الأقصر لتفقد المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية، للعمل علي المشكلات التي تواجه الشباب بها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إدريس، بشأن دعم وإعادة تأهيل مراكز الشباب بمحافظة، وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب، والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومحمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، والدكتور محمد عساف مدير إدارة المنشآت والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة.

وقال الدكتور محمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، إن تقرير مديرية الشباب بمحافظة الأقصر عن مبلغ الإعانة المخصص لمراكز الشباب بمحافظة الأقصر، أكد زيادة الدعم من 642.025 جنيه خلال العام المالي 2022/2023 إلى 801 ألف جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مضيفًا أن قيمة الطرح الاستثماري للمنشآت الشبابية والرياضة بالمحافظة قد بلغت 200 مليون جنيه.

فيما أكد الدكتور محمد عساف خلال تعقيبه على موضوع طلب الإحاطة بوجود مشكلة تواجه مراكز الشباب بمحافظة الأقصر بشأن عدم تطبيق الإعفاء المنصوص عليه بقانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 بنسبة 75% من قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وخاصة شركة المياه التي تطالب مراكز الشباب بسداد 100% من قيمة استهلاكها للمياه، أكد أن مديرية الشباب بالأقصر رفعت مذكرة الي المحافظ في هذا الشأن والذي قرر جدولة مديونيات استهلاك مراكز الشباب من المياه مع تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في القانون.

وأوصت لجنة الشباب، بزيادة الدعم المالي المقدم لمراكز الشباب بمحافظة الأقصر إلى جانب حل مشكلات مديونيات مراكز الشباب بمحافظة الأقصر بشأن فواتير استهلاك الكهرباء والمياه مع قيام وزارة الشباب والرياضة، بالتواصل مع مسؤولي شركتي الكهرباء والمياه للتنسيق بشأن آليات سداد تلك المديونيات مع الوضع في الاعتبار تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.

كما أوصت لإفادة النائب مقدم طلب الإحاطة ببيان بشأن تقييم الوضع الحالي لمراكز الشباب بمحافظة الأقصر، من حيث حصر عدد العمالة الموجودة بها والأنشطة المختلفة المنفذة فيها وحجم الدعم المالي المقدم لكل منها.