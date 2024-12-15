عمرو أديب: صورة لقاء الرئيس مع قادة القوات المسلحة رسالة بأن هذا بلد قوي

كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على صورة لقاء الرئيس السيسي اليوم مع قادة القوات المسلحة، قائلا: "اجتماع الرئيس السيسي برئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة ليست صورة تذكارية ولكن رسالة بأن هذا بلد قوي كبير متماسك، الصورة دي مش موجودة عند دول كتير حولنا في المنطقة".

خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أنه عندما نرى هذه الصورة ندرك أننا أمام دولة، مضيفا: "دول أبناء مصر، ومن النسيج المصري، وهما موجودين عشانك، لذا نحن بلد لا يسقط، ومحدش يقدر يمسها بحاجة".

وأضاف: "اللي يسألني إيه اللى اتعلمته من سوريا.. هقولك إنت ثم إنت، مينفعش غيرك شعبك وجيشك، ومن الداخل لازم تكون متماسك وقادر تكون واقف على رجليك دايما"، كاشفا أن الرئيس بشار الأسد تلقى اتصالا أنه يرحل الآن.

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