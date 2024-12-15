"راعي مصر": الكشف على أكثر من 4 ملايين مريض في القرى والنجوع

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- هاني رجب:

كشف المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن أبرز إنجازات مؤسسة راعي مصر للتنمية، حتى 2024 إذ شملت إجراء كشوفات العيادات المتنلقة والتي استفاد منها 4 مليون و117 ألف و 819 مريضا ، إلى جانب إجراء عمليات جراحية لـ 25.438 أسرة، وإجراء تحاليل طبية لـ 273.418 مريض و عمل نظارات لـ 349416 مريض ، كما استفاد من مركز تأهيل ذوي القدرات الخاصة 535 مستفيد.

جاء ذلك خلال احتفالية مؤسسة راعي مصر بقصر عابدين لعرض إنجازتها في عام2024 ورؤيتها للعام القادم بحضور السفيرة نبيلة مكرم عضو رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني ومسئولين وعدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وأشار "رمزي" إلى هدم وبناء وتجهيز 4210 منزل، وتوزيع السلع التميونية واللحوم لـ 371.491 أسرة وإقامة مؤتمرات توعية وتثقيف وترفيه لـ 9370 أسرة، وإقامة 2074 مشروع.

وأضاف رئيس مجلس أمناء راعي مصر أنه تم تجهيز العرائس وفرش المنازل بالأثاث لـ 3338 أسرة، وتقديم مساعدات لـ 1620 أسرة من الحالات الحرجة شهريا، كما تم دعم الأسر الغير منتظمة وتقديم شهريات لـ 870 أسرة شهريا، ودفع المصروفات الدراسية لـ 4761 طالب ودعم 82940 أسرة بشراء الملابس لهم وتوزيع أدوات مدرسية ل، 32426 طالب وإنشاء 4 حضانات.

وأوضح " رمزي" أن من ضمن الانجازات مشروع الموبايل كلينك الذي حقق 4.2 مليون خدمة لـ 9000 قرية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يتم عمل 24 قافلة طبية كما تم الوصول إلى 25 ألف عملية جراحية.

وقال أمير رمزي إن كل شخص له دور مجتمعي لي حياته، مشيرا إلى ضرورة أن يمد كل شخص إلى دوره مع الله والمحتاجين والأكثر فقرا.

ونوه بأن راعي مصر مؤسسة تخدم على الأرض بطريقة إنسانية فاعلة بشكل حقيقي، والأرقام لا تهم المؤسسة في حد ذاتها، ولكن ما يهمنا هي الإنسانية التي تميز المؤسسة.

وأحيا الحفل في الختام الفنان تامر عاشور بحضور الفنان هاني رمزى والنائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأعضاء المؤسسة من بين الحضور وعددًا كبيرًا من رجال الأعمال والنواب والفنانين.

اقرأ أيضًا:

السيسي يمنح التزام بناء وتشغيل محطة لوجستية بميناء الإسكندرية لشركة "إدسكو"

مجدي الجلاد: الصحافة المصرية لم تواكب التطور العالمي



