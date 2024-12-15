عمرو أديب: الوطنية علاقة تبادلية كما أعطي الوطن يجب أن يعطيني

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على العملة الأجنبية.

خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "MBC مصر" مساء الأحد، أشار أديب إلى أهمية العمل على تقليل حجم الواردات كوسيلة لتخفيف هذا الضغط، داعيًا إلى عدم السماح لأي جهة بلي ذراع الدولة.

كما تناول أديب الوضع في سوريا، مشيرًا إلى أن البلاد التي كانت تُعتبر سلة القمح الآن تبحث عن الخبز، مما يعكس أهمية أن تكون الدولة قوية من الداخل وأن تضع اهتمامًا كبيرًا وأموالًا لتحسين الأوضاع المعيشية لمواطنيها.

وأوضح أديب أن الدولة قد انتهت من ملف البنية الأساسية عبر مشروعات متعددة مثل الطرق والكباري، مؤكدًا أنه حان الوقت لإعطاء المواطنين المقابل الجيد الذي يمكنهم من مواجهة مشكلات الحياة اليومية.

واختتم أديب بالتأكيد على أهمية الوطنية، مشيرًا إلى أنه كما يجب على الأفراد تقديم الدعم للوطن، فإنه من الضروري أن يبادلهم الوطن هذا الدعم ويعطيهم ما يستحقونه، معقبًا: "الوطنية علاقة تبادلية كما أعطي الوطن فيجب على الوطن أن يعطيني"

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