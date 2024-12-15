نقيب الأشراف: مصر بقيادة الرئيس مهتمة بتعزيز الفكر الوسطي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شارك السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، في فاعليات الندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية "الفتوى وتحقيق الأمن المجتمعي"، التي تعقد على مدار يومين برعاية الرئيس السيسي.

وأشاد السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، بموضوع الندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية، التي تأتي في وقت تعاني فيه المجتمعات من انتشار الفتاوى العشوائية التي تُهدِّد استقرار المجتمعات".

وأكد نقيب السادة الأشراف، في تصريحات له على هامش الندوة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتمة بتعزيز الفكر الوسطي ونشر قيم الوسطية والاعتدال، مشددا على أن مصر لها تجربة رائدة في هذا المجال من خلال مؤسساتها الدينيّة.

وأعرب نقيب الأشراف، عن أمله في أن تُسهم الندوة في تقديم رؤًى علمية وعملية تدعم المؤسسات الإفتائية في أداء رسالتها، وتُرسخ قيم السلام والتعايش السلمي على المستويين المحلي والدولي.