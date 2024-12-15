أستاذ صحافة: القارئ إذا لم يجد نفسه في السياسات التحريرية لن يتوجه للصحافة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محرز حسين غالي، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن المؤسسات الصحفية تواجه أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع عائدات التوزيع والإعلانات، مشيرًا إلى أن محركات البحث أصبحت منافسًا خطيرًا للصحف الكبرى واستحوذت على جزء كبير من عائدات الإعلانات.

وأوضح "غالي"، أن العديد من المؤسسات الصحفية تعاني أيضًا من أزمة إدارة، مطالبًا بإعادة هيكلة المؤسسات بما يتوافق مع تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.

وأضاف أن العديد من الدول تبحث عن حلول بديلة لمواجهة الأزمة، لافتًا إلى أن بعض الصحف بدأت في تنويع مصادر التمويل عبر الشراكات الاستثمارية مع مؤسسات أخرى ذات علاقة بالإعلام مثل شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن بعض الصحف الكبرى حاولت تنفيذ هذه الاستراتيجيات دون النجاح، مشيرًا إلى تجربة صحيفة "الجارديان" التي طبقت نظام العضوية المدفوعة وحققت نجاحًا مع اشتراك حوالي 500 ألف شخص في السنة الأولى.

وتابع غالي قائلًا: "الحريات الصحفية جزء أساسي من الاقتصاد الصحفي، فالقارئ إذا لم يجد نفسه في السياسات التحريرية لن يتوجه للصحف".

من جانبه، أشار الدكتور أحمد فتحي، مدرس الإعلام، إلى أن الصحافة يجب أن تُعامل كصناعة تحتاج إلى مصادر تمويل مستدامة.

وأضاف أن تجربة الدمج في المؤسسات الصحفية القومية لم تكن ناجحة، حيث أدت إلى خسائر بدلاً من تقليل النفقات، خاصة في بعض الإصدارات المسائية.

وفي نفس السياق، قال الدكتور علي التركي، مدير تحرير البوابة نيوز، إن الأزمة الأساسية في الصحافة المصرية تكمن في غياب نموذج عمل تجاري واضح.

وأضاف التركي أن 80% من سوق الصحافة في مصر تحت سيطرة الدولة، مؤكدًا أن الصحفيين يعانون من بطالة مرتفعة، حيث يحصل 15% منهم على بدل البطالة، و15% آخرين على بدل تأميني.

كما أشار إلى أن الشركات التكنولوجية لا تهتم بصناعة الصحافة في مصر لانخفاض العائدات، مطالبًا الدولة بقيادة تحالف من الصحف للتفاوض مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيس بوك لزيادة فرص الإعلانات.

وأوضح أنه لا بد من وجود إجراءات جادة وفعّالة لدعم الصحافة المصرية، واقترح فرض رسوم إنترنت بنسبة 1% على المواطنين لدعم الصحف.

اقرأ أيضًا:

مصر تسعى لإنشاء 5 مواني جافة جديدة وطرحها على القطاع الخاص - تفاصيل

تفاصيل تشغيلات 3 أدوية حذرت منها هيئة الدواء في ديسمبر.. هكذا تكتشفها

رئيس تحرير "المال": الصحافة الورقية ماتت