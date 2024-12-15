السفيرة نبيلة مكرم: سعيدة بجهود راعي مصر.. ودعمنا لمؤسسات المجتمع الأهلي متواصل

كتب- أحمد الجندي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الشعب المصري مختلف عن كل بلدان العالم والطبيعة المصرية مختلفة حيث يغلفها التكافل والتراحم مشيرة إلى أن الـ DNA المصري به كرم وتكافل.

جاء ذلك خلال احتفالية مؤسسة راعي مصر بقصر عابدين لعرض إنجازتها في عام 2024 ورؤيتها للعام القادم بحضور وزراء ومسئولين وعدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وقالت "مكرم": "سعيدة بجهود راعي مصر التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، مشيرة إلى أن الدولة تدعم مؤسسات المجتمع الأهلي بكل قوة.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن تقديرها لمتطوعي مؤسسة راعي مصر، الذين يطوفون على الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والتي تتطلب أن نقف جميعا صفا واحدا.

ووجهت التحية للمستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر على الجهد الكبير الذي يبذله والبروتوكولات التي يتم توقيعها، والتي لها انعكاسها على أرض الواقع.

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