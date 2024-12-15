الرئيس السيسي: نتواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة وهناك احترام متبادل - (فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك تواصلًا واحترامًا متبادلًا مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأضاف خلال لقائه، اليوم الأحد، بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن هناك حجم الثقة من الإدارة الأمريكية ورأينا محل تقدير وقبول لديهم وهنكمل على دة لإيجاد حلول للقضايا العالقة زي غزة والسودان وسوريا.

وأشار إلى أن العلاقة الإستراتيجية على مدى الـ 40 سنة الماضية، تعرضت لاختبارات كتيرة وأثبتت التجربة إنها علاقة صامدة وقوية.

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