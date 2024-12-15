تنمية الأسرة: حملة تنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية تشمل جميع محافظات مصر

كتبت- داليا الظنيني:

أعلنت الدكتورة ميرفت فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بقطاع الرعاية، عن أهمية وأهداف الحملة التنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية التي ستجوب جميع المحافظات المصرية.

وفي مداخلة هاتفية مع القناة "الأولى"، أوضحت فؤاد أن الحملة ستستمر لمدة أسبوعين تحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة"، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأشارت فؤاد إلى أن الحملة ستقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة، حيث سيتم توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا في كافة الوحدات الصحية الثابتة المنتشرة في المحافظات، والتي يبلغ عددها 5400 وحدة.

وأكدت الدكتورة ميرفت فؤاد أن الحملة ستشمل أيضًا 525 عربة متنقلة، مما سيمكنها من الوصول إلى جميع المناطق في الجمهورية، حيث تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي الصحي وتمكين الأسر من الحصول على الخدمات الصحية اللازمة بشكل يسير وفعال.

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