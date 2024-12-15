خدمة 2 مليون مريض و5 آلاف عملية.. "راعي مصر" تكشف مستهدفات العام الجديد

كتب- أحمد الجندي:

قال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المؤسسة بدأت في إجراءات ترخيص مدينة راعي مصر، التي تقع في محافظة المنيا على مساحة 11 ونصف فدان، مشيرًا إلى أنه خلال شهرين سيم بدء العمل ووضع أساسات المدينة وأعمال الحفر.

وأوضح "رمزي"، أن المدينة تشمل 12 مشروعًا وهي عبارة عن مجمع من الخدمات التي تقدمها للمواطنين من مختلف الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المؤسسة تضم دار أيتام معاقين، دار مسنين، منطقة الورش والمدرسة الحرفية، مدرسة الصم وضعاف السمع، المدرسة الثانوية للتمريض، مستشفى خيري، دار ضيافة، ملاعب وحدائق ترفيهية، قاعات تعليمية مختلفة.

ولفت " رمزي" إلى أن المؤسسة تهدف في ٢٠٢٥ خدمة ٢ مليون مريض جديد وإجراء 5 آلاف عملية جراحية وإعادة بناء ورفع كفاء ٥٠٠ منزل جديد، وتأسيس وتشغيل 8 حضانات ما قبل المدرسة، وكذلك تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في مجال المشروعات الصغيرة، بخلاف المساعدات الشهرية وباقي أنشطة المؤسسة.

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