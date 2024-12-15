متحدث الصحة يكشف تفاصيل إطلاق الحملة التنشيطية للصحة الإنجابية ( فيديو)

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية للمشروع القومي للتنمية البشرية، تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الصحة تُعد أحد أهم مكونات هذه الجودة.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي يُبث عبر فضائية CBC، أوضح أن مفهوم الصحة الذي تتبناه الوزارة يرتكز على تحقيق الكمال البدني والنفسي والاجتماعي، مما يعكس شمولية الرؤية التي تسعى إليها الحكومة.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن الوزارة أطلقت، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية". تستهدف هذه المبادرة أهم ألف يوم في حياة الطفل، بدءًا من فترة الحمل وحتى عامين بعد الولادة، حيث تهدف إلى ضمان حق الأم والطفل في حياة صحية سليمة.

ولفت إلى أن هذه الفترة تُعتبر الأهم في تكوين شخصية الطفل من النواحي الإدراكية والبدنية والعقلية والمهارية.

كما أشار إلى أن الوزارة تنظم حملات تنشيطية كل ثلاثة أشهر في جميع المحافظات لتقديم خدمات الصحة الإنجابية للأمهات والأطفال.

وأوضح أن هذه الخدمات تبدأ بالتوعية والإرشاد حول كيفية الحفاظ على الصحة الإنجابية، بما في ذلك اختيار السن المناسب للزواج والحمل، وتوفير الفترات الزمنية المناسبة بين الولادات للحفاظ على صحة الأم والطفل، كما تشمل المبادرة تقديم وسائل تنظيم الأسرة ومتابعة الحمل لضمان صحة الأم والجنين.







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