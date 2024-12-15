كاتب صحفي: "مصراوي" نموذج غير قابل للتكرار ومن أنجح المواقع في المنطقة

كتب- محمد شاكر ومحمد أبوبكر:

انطلقت ندوة "أزمة تمويل الصحف.. سُبل زيادة الإيرادات وخفض المصروفات"، اليوم الأحد، بنقابة الصحفيين، بمشاركة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، ود.محرز غالي، ود.أحمد فتحي، ود.علي التركي، ويديرها الإعلامي محمد علي خير، ضمن المؤتمر السادس العام لنقابة الصحفيين.

وناشد علي التركي، مدير تحرير "البوابة نيوز"، بضرورة إنقاذ صناعة الصحافة التي دخلت غرفة الإنعاش، حسب قوله؛ لأن المؤسسات مقيدة بالحريات والقوانين، مطالبًا الدولة بضرورة التفاوض مع "جوجل" و"فيسبوك"، تحت مظلة نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن الأزمة في مصر تكمن في عدم وجود "بزنس موديل".

وأضاف التركي: عندما نقدم دراسة حالة لأية مؤسسة تريد أن تدخل الفرص، بنحلل الفرص، وهناك فرص كثيرة جدًّا في مصر.

وأوضح مدير تحرير "البوابة نيوز" أن 80% من السوق تستحوذ عليها الدولة، و15% من الصحفيين عاطل ويأخذ بدلَ بطالة، و15% آخرين يحصلون على بدل تأميني.

وتابع علي التركي: لا يوجد كوادر إدارية، وبالنسبة لنماذج التمويل فالذكاء الاصطناعي يتيح فرصًا أكبر، مشددًا على ضرورة استغلال هذه التكنولوجيا.

وأشاد التركي بموقع "مصراوي"، قائلًا: هذا النموذج غير قابل للتكرار مُنذ "بُص وطُل"، وهو من أنجح المواقع في المنطقة؛ لأن القطاع الخاص يستعين بالأكفَّاء، على عكس المؤسسات القومية، مؤكدًا أن كبرى الشركات تقدم إعلانات للمواقع التابعة لـ"أونا"؛ مثل "يلا كورة".