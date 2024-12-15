كاتب صحفي: ظهور الموبايل أول مدخلات الذكاء الاصطناعي

كتب- عمرو صالح:

قال الصحفي إيهاب الزلاقي، مدرب ببرنامجDgital ABC ، إن الثورة الكتابية مرت بعدة مراحل خلال السنوات الأخيرة، وما زالت حتى الآن في عصر التحول الرقمي.

وأوضح الزلاقي، خلال جلسة "أزمة تمويل الصحف وسبل زيادة الإيرادات وخفض المصروفات"، اليوم الأحد، ضمن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن المرحلة الأولى للكتابة كانت بظهور الكمبيوتر الشخصي؛ حيث كانت الصحف في بدايتها تعتمد على الكتابة بخط اليد، ومع ظهور الكمبيوتر تم الاستغناء عن الكتابة بالقلم.

وتابع المدرب ببرنامج Dgital ABC: والمرحلة الثانية هي ظهور الإنترنت؛ حيث أصبح من السهل وضع المحتوى والبحث عبر الشبكة خلال دقائق معدودة دون اللجوء إلى شراء الصحف.

وأشار الزلاقي إلى أن المرحلة الأخيرة كانت بظهور الموبايل؛ الذي يعد بداية الدخول إلى الذكاء الاصطناعي، والذي يتطلب تضافر كل الجهود لتدريب الأجيال القادمة على التعامل معه.

اقرأ أيضًا:

مصر تسعى لإنشاء 5 موان جافة جديدة وطرحها على القطاع الخاص -تفاصيل

تفاصيل تشغيلات 3 أدوية حذرت منها هيئة الدواء في ديسمبر.. هكذا تكتشفها

رئيس تحرير "المال": الصحافة الورقية ماتت

العمالة غير المنتظمة.. وزير العمل يعلن زيادة قيمة المنح المخصصة لهم

عضو بالوطنية للصحافة يطالب بدعم الصحف وإعفائها من الضرائب