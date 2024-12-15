مجدي الجلاد: الصحافة المصرية لم تواكب التطور العالمي

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إنه من خلال تجارب كبيرة في الصحافة؛ سواء "المصري اليوم" أو "الوطن" أو "مؤسسة أونا"، فخلال الـ٢٥ عامًا السابقة ارتكبنا خطيئة كبيرة بأن الصحافة المصرية سواء المطبوعة أو الإلكترونية لم تواكب التطور العالمي في هذا المجال.

وأضاف الجلاد، في جلسة أزمة تمويل الصحف وسبل زيادة الإيرادات وخفض المصروفات، ضمن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن عدم المواكبة كان إرادة سياسية من الدولة، والأدلة كثيرة جدًّا بوجود مؤسسات صحفية قومية عريقة تمتلك إمكانات بشرية رائعة وأصولًا ثرية جدًّا، وتم تجميدها لصالح وسائل الإعلام أو صحف أصبحت تمتلكها الدولة، ولم يعد أحد يكترث بتطور هذه المؤسسات أو إعادة هيكلتها، وهذه المؤسسات تعيش أزمات مالية كبيرة.

وأوضح رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن مسألة اختيار القيادات تنبع دائمًا من نوايا الدولة للصحافة؛ حيث أصبح الاختيار يتم بناء على الولاء والموالاة، وليس الكفاءة والخبرة والتميز، ولم يعد أحد من الجالسين على رؤساء مجالس الإدارات والصحف القومية لديه الكفاءة أو الرؤية أو حرية الحركة في إعادة مؤسسته إلى مكانتها في هذا العصر الصعب.

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