لطلاب الثانوية.. مستندات مطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي
كتب- أحمد الجندي:
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التي اتخذتها للتأمين على أجهزة التابلت المدرسي لطلاب الثانوية العام في حالات الفقد أو الاستبدال للعام الدراسي الحالي 2024/2025.
المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي
- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.
- صورة شهادة ميلاد الطالب.
- صورة البطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.
- صورة معتمدة المحضر الشرطة من قسم الشرطة والنيابة.
- صورة إيصال تأمين التابلت لجميع الأعوام الدراسية.
- صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي.
- الرسوم الإدارية ويتم دفعها بالفيزا.
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