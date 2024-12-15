وزيرة التنمية المحلية تبحث مع "الهابيتات" نقل تجربة حياة كريمة للدول الأفريقية

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وأحمد رزق، مدير مكتب "الهابيتات" بالقاهرة بحضور المهندس علاء عبد الفتاح، مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، وعدد من فريق الهابيتات بالقاهرة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مشيدة بمستوى التعاون والتنسيق الذي وصلت إليه العلاقات بين الجانبين والتي تكللت بنجاح تنظيم فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر التي استضافتها مدينة القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وخروج المنتدى بصورة مشرفة للدولة المصرية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى ترحيب الوزارة للبناء على بعض المبادرات والنتائج ومخرجات الجلسات الخاصة بالمنتدى الحضري العالمي في مجالات التنمية الحضرية والعمرانية والتنموية والملفات الخاصة بالمدن على أرض المحافظات.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا هداية، أهمية الدور الذي لعبته وزارة التنمية المحلية في نجاح استضافة مصر للمنتدى الحضري بالقاهرة وتقديم كل الدعم اللازم على كل المستويات بما ساهم في خروج تلك النسخة بصورة تليق بالأمم المتحدة ومصر.

وأعربت المدير الإقليمي لبرنامج الهابيتات، عن استعدادها للتعاون مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة لتنفيذ أية مبادرات أو برامج أو مشروعات على أرض المحافظات المختلفة وبصفة خاصة في مجالات عمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الأفكار والمقترحات التي يمكن التعاون المشترك فيها بين الجانبين على أرض محافظات الوجه البحري والقبلي خاصة في مجالات التطوير الحضري والمجالات التنموية وتطوير المناطق غير المخططة ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتنسيق الحضاري، ونقل التجارب والخبرات المصرية إلى بعض الدول الأفريقية خاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عبر مكاتب "الهابيتات" الإقليمية في أفريقيا.

وأكدت منال عوض، أهمية الشراكة القائمة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدعم تحسين الوصول إلى الخدمات المحلية وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية بصورة أفضل للمجتمعات المحلية ودعم الإدارة المحلية على مستوى المدن وبناء ورفع قدرات العاملين.

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