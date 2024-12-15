رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا

كتب- نشأـت علي:

اعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، عن رفع الجلسة العامة للمجلس على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الإثنين.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق تكافل وكرامة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

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