برلماني: وزير الزراعة الأسبق أعد استراتيجية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق، أعد استراتيجية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، إلا أن أصحاب المصالح واستيراد القمح الفاسد، كانوا وراء استبعاده من الوزارة بسبب مافيا استيراد القمح في الفترة ما بين 2000 حتى 2005.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور خنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأشار إلى أنه تم التقدم بعدد من الاستجوابات في شأن أزمة القمح الفاسد والأغذية الفاسدة، مطالبا وزارة الزراعة بأن تعود إلى استراتيجية وزير الزراعة أحمد الليثي والتي كانت تتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وطالب النائب بتفعيل دور الرقابة على الصادرات والورادات، قائلا: كل يوم هناك أغذية كثيرة فاسدة وعلى رأسها القمح والأسماك.

وشن النائب هجوما حادا على الحكومة، قائلا: هناك خلل لدى الحكومات التي تورث بعضها الفشل في عدم توفير بديل استخدام القمح والذي يرى البعض أن أن زيادة استهلاك الخبز يؤثر على الصحة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تفعيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح باعتباره قضية أمن قومي.

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