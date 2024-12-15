"العلوم الصحية" تشارك في يوم علمي بمؤتمر "الأشعة" بوزارة الصحة 18 ديسمبر

كتب- أحمد جمعة:

تشارك النقابة العامة للعلوم الصحية في المؤتمر العام للأشعة، الذي تنظمه وزارة الصحة على مدار 3 أيام، في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري، باعتبارها إحدى الجهات المعنية بتخصص الأشعة والتصوير الطبي في مصر.

وتعد شعبة الأشعة إحدى الشعب الرئيسية في الدراسة بكافة المعاهد الفنية الصحية، والمعاهد العليا، وكليات العلوم الصحية التطبيقية.

وقال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، إن المؤتمر يخصص يومًا علميًا تُعرض فيه محاضرات لأبناء العلوم الصحية والمهتمين بالمجال الطبي، تُشرح فيها تفاصيل عن علم الأشعة ونشأته وأحدث التطورات والتقنيات العالمية في هذا المجال. ويهدف هذا اليوم إلى إطلاع الكوادر البشرية على المستجدات في كافة مجالات الأشعة، مثل الرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، والعادية، وفحوصات صحة المرأة، ومنها فحص الثدي "الماموجرام"، وهشاشة العظام.

كما يُشرح كيفية التعامل مع الحالات لتحقيق فحص أكثر دقة، بما يُساعد الأطباء في التشخيص السليم للحالات، ومن ثم وصف العلاج المناسب للوصول إلى الشفاء، بحسب بيان للدبيكي اليوم الأحد.

وتتعدد مجالات الأشعة، مما يتيح الفرصة للمرضى والأطباء لإجراء فحوصات متعددة في الحالات التي يصعب فيها التشخيص بالفحص الإكلينيكي. كما تساعد الأشعة في تحديد درجة المرض ومدى انتشاره في جسم المريض، وتقييم الحالة من حيث درجة الخطورة، ومن ثم توقع الفترة المطلوبة للعلاج، بالإضافة إلى تحديد بروتوكولات العلاج المناسبة لكل حالة بناءً على التشخيص الطبي السليم الناتج عن الفحص الدقيق باستخدام أحدث الوسائل التي توصل إليها العلم الحديث.

التطور التكنولوجي لأحدث الأجهزة العالمية في مجالات الأشعة

ويُلقي المؤتمر الضوء على التطور التكنولوجي لأحدث الأجهزة العالمية في مجالات الأشعة المختلفة، والبروتوكولات الجديدة التي تتناسب مع العمل على هذه الأجهزة، بما يخدم صحة المريض. كما يتيح الفرصة أمام شركاء المنظومة الصحية من القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة للاطلاع على هذه الأجهزة وجلبها إلى المنشآت الصحية المقدمة للخدمة، بهدف توفير أعلى التقنيات في التصوير الطبي والأشعة، والحد من الأخطاء الناتجة عن التشخيص غير السليم بسبب ضعف جودة صور الأشعة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير أعلى جودة في الرعاية الصحية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية بما يرضي المرضى ويعكس جهود الدولة على مدار السنوات الماضية لبناء الإنسان كركيزة أساسية للجمهورية الجديدة.

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