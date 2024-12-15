السيسي يمنح التزام بناء وتشغيل محطة لوجستية بميناء الإسكندرية لشركة "إدسكو"

كتب- محمد نصار:

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 161 لسنة 2024، والذي ينص على منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية إلى شركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو)، وهي شركة مساهمة مصرية.

وتحدد مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة في المادة الأولى من القانون بـ 30 عامًا، تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام.

وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد.

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