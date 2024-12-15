غالي محمد: إدارة الإعلانات شاخت في معظم المؤسسات الصحفية

كتب- محمد أبو بكر:

قال غالي محمد، رئيس مجلس إدارة "دار الهلال" الأسبق، إن الصحافة القومية في المؤسسات مظلومة، وهناك فترة ساقطة للصحافة المصرية وحدث تآمر عليها.

إنقاذ الصحافة

أضاف غالي، خلال جلسة "سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية والصحف"، أن الهيئة الوطنية للصحافة بدأت في إنقاذ الصحافة آخر 4 أعوام، والإيرادات ارتفعت إلى 3 مليارات ونصف مليار جنيه، والخسائر تراجعت إلى 750 مليون جنيه، ولولا هذا الإنقاذ كانت ستسقط الصحافة.

إدارة الإعلانات شاخت

أوضح رئيس مجلس إدارة "دار الهلال" الأسبق، أن المهنة في أزمة، والمحتوى التحريري بحالة سيئة، وإدارة الإعلانات شاخت في معظم المؤسسات الصحفية، وهناك قيود على الإعلان وتدفقه للمؤسسات الصحفية، وهناك احتكارات في سوق الإعلانات، وهناك كيانات تذهب إليها الإعلانات مباشرةً.

مرحلة الفيديو لا الخبر

أكمل رئيس مجلس إدارة "دار الهلال" الأسبق: المرحلة القادمة تحتاج إلى الفيديوهات، والخبر أصبح ليست له قيمة، ومن المهم أن نتجه إلى الفيديو.

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