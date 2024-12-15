سعد عبد الحفيظ: هامش الحرية "دينامو" الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية

كتب- عمرو صالح :

قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هامش الحرية هو الدينامو والمحرك الرئيسي للأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية .

وأوضح عبد الحفيظ أن رفع هامش الحرية من شأنه أن يمكن المؤسسة من تقديم محتوًى جاذبًا للقارئ؛ والذي ينعكس بزيادة نسبة الإعلانات وزيادة الإيرادات الاقتصادية للمؤسسة .

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين إلى أن نقابة الصحفيين جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة، ودورها حماية الصحافة والصحفيين.

جاء ذلك خلال كلمة عبد الحفيظ بجلسة "أوضاع الصحافة والصحفيين وتدخلات تشريعية واجبة"؛ التي تعد ضمن جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المنعقدة بمقر النقابة.

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