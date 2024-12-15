أمينة النقاش: الصحافة الرياضية شكل من أشكال تغييب الوعي

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، إن الإعلام ينشط ويزدهر بتلبية احتياجات الجمهور، ولا تطور في الإعلام بدون حرية.

وأضافت "النقاش"، خلال خلال جلسة "المحتوى الصحفي المأمول"، ضمن جلشات اليوم الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي يقام تحت شعار "دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير"، أن الصحافة الرياضية شكل من أشكال تغيبب الوعي وحالة الاحتقان التي سببتها بعض المؤسسات التنفيذية.

وأوضحت، أن الدولة تدعم الصحافة لأنها مثل البرلمان الشعبي، فهي عين للشعب على المؤسسات التي تحكمه وتقاوم الشائعات.

وأشارت إلى أن مصر ليست مثل اليابان لتوزيع عدد كبير من الصحف، ولدينا نسب أمية مرتفعة.

وأكدت، أن طرق اختيار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية يجب أن تتغير وكل الصحف يجب أن يكون المعيار فيها هو الكفاءة ولا تعارض بين الكفاءة والولاء

ولفتت إلى أنه لا يوجد وسيلة إعلام دولية أو محلية محايدة، مؤكدة ضرورة الفصل بين الإدارة والتحرير في المؤسسات القومية.

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