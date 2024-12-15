خلاف على ملف أجور الصحفيين بالمؤتمر العام.. وقلاش: هذا هو الحل

كتب- محمد شاكر:

انطلقت منذ قليل، بنقابة الصحفيين، جلسة بعنوان "وسائل تحسين أجور الصحفيين وتصحيح أوضاعهم المالية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس.

شارك في الجلسة محمد خراجة وكيل نقابة الصحفيين، والصحفي محمد نجم، والصحفية سلمى حسين، وتدير الجلسة الكاتبة الصحفية أميمة كمال.

وطالب محمد خراجة، وكيل نقابة الصحفيين، الدولة بضرورة تحسين الأوضاع المالية للصحف الخاصة، مؤكدًا أن غالبية الصحفيين ينتظرون بدل التكنولوجيا شهريًا باعتباره جزءًا من الأجر.

من جانبه، اعترض الكاتب الصحفي على ما طرحه "خراجة"، مؤكدًا أن الدولة لا علاقة لها بالأجور في الصحف الخاصة، وأنه لا يمكنها التدخل لتحديد الأجور، حيث أن سوق العمل هو سوق حر، ولا تملك الدولة سلطة للتدخل.

ثم تدخل الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، قائلاً إن آخر لائحة أجور كانت في عام 1976، ومنذ ذلك الوقت لم يتم تحريك هذا الملف.

وأكد "قلاش"، أنه يجب الفصل بين ملف الأجور وملف بدل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذا الأخير أصبح يشبه المسكن أو الجرعة التي بات أعضاء النقابة يدمنونها، وهو أمر غير صحي.

وأضاف "قلاش"، أن المعضلة تكمن في تعمد إهمال هذا الملف، وأشار إلى أنه بعدما كانت مهنة الصحافة من بين أعلى المهن في الأجور على مستوى الدولة، أصبح الصحفيون الآن لا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور.

وتابع "قلاش": تحدثت مع المهندس إبراهيم محلب، حين كان رئيسًا للوزراء، وطالبت بتطبيق لائحة الأجور، مشيرًا إلى أن الدولة تعتقد أن الصحفيين يتقاضون أجورًا مرتفعة، وهو أمر غير دقيق.

وطالب "قلاش"، بتشكيل لجنة لإعداد لائحة للأجور للتفاوض عليها مع جميع الجهات المعنية بعد انتهاء المؤتمر، مؤكدًا أن من لا يملك قوت يومه لا يملك قلمه.

وأوضح أنه رغم الجهود التي بُذلت على مستوى النقابة في فترات سابقة، إلا أنه يجب البناء على هذه الجهود لتحقيق تحسين ملموس للأوضاع المالية للصحفيين.



اقرأ أيضًا:

مصر تسعى لإنشاء 5 مواني جافة جديدة وطرحها على القطاع الخاص - تفاصيل

تفاصيل تشغيلات 3 أدوية حذرت منها هيئة الدواء في ديسمبر.. هكذا تكتشفها

رئيس تحرير "المال": الصحافة الورقية ماتت

العمالة غير المنتظمة.. وزير العمل يعلن زيادة قيمة المنح المخصصة لهم

عضو بالوطنية للصحافة يطالب بدعم الصحف وإعفائها من الضرائب