الزواج المبكر وختان الإناث يثيران الجدل بالبرلمان بسبب الدعم

كتب- نشأت علي:

تسبب ممثل حزب النور، والنائب عبد العليم داوود، في حالة من الجدل داخل الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد مناقشة حالات إيقاف الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تحديدًا فيما يتعلق بحرمان الأسر التي تقوم بممارسات مثل ختان الإناث أو الزواج المبكر من الحصول على الدعم.

وأعرب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، عن اعتراضه على حرمان الأسر التي تقوم بهذه الممارسات من الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن تجريم ختان الإناث أو الزواج المبكر يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وطالب بعدم حرمان الأسر التي تُثبت قيامها بهذه الممارسات من الدعم، موضحًا أن القاعدة في الزواج تعتمد على القدرة ولا ترتبط بالسن، وهي مسألة تختلف من مجتمع لآخر.

من جانبه، اعترض النائب محمد عبد العليم داوود على حرمان من يتعدى على الأراضي الزراعية من الدعم، مشيرًا إلى أن ذلك ليس من العدل.

ورد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلًا: "أنتم نواب الشعب قد أقسمتم على احترام الدستور والقانون"، مؤكدًا أن الزواج المبكر وختان الإناث، بالإضافة إلى التعدي على الأراضي الزراعية، جميعها تُعد جرائم بموجب القانون والدستور.

وأوضح أن وقف الدعم النقدي ليس عقوبة بحد ذاته، بل هو إجراء يطبق على من يخالف القواعد المحددة.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تقدم الدعم لتشجيع المواطنين على تحسين سلوكهم والالتزام بالقانون والسياسات الوطنية.

وأضاف "فوزي"، أن الزواج المبكر وختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية هي ممارسات مجرمة قانونًا، ويجب احترام تلك القوانين.

كما أشار إلى أن المادة المعنية تتضمن فقرة تؤكد وجود "رحمة ورأفة" تتيح إعادة الحصول على الدعم في حال تقنين الوضع، ولكن في النهاية، النص يوضح أنه لا يجوز لمن يخالف قوانين الدولة أن يستفيد من دعمها.

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