وزير الشؤون النيابية: لا صحة لإلغاء الدعم العيني وتغييره بالنقدي

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني واستبدال الدعم النقدي به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وأشار الوزير إلى أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أمر ما زال خاضعًا للدراسة والنقاش في الحوار المجتمعي والحكومة.

وأوضح المستشار محمود فوزي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي حدد الحالات التي يجوز لها صرف دعم نقدي.

ووافق مجلس النواب على منح بطاقة دعم تمويني وخبز لمستحقي الدعم النقدي تكافل وكرامة.

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