كيف تختار السيدة الوسيلة المناسبة لمنع الحمل.. وموقف الأزواج؟

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، أهمية زيارة الوحدة الصحية للحصول على النصائح والإرشادات اللازمة قبل اختيار وسيلة منع الحمل.

وأشار "حسن" في فيديو توعوي، إلى أن جميع وسائل منع الحمل متوفرة مجانًا في الوحدات الصحية، بالإضافة إلى وجود طبيبات متخصصات لتقديم المشورة الطبية، موضحًا أنه لا توجد وسيلة مثالية تناسب الجميع، إذ يختلف الخيار الأمثل لكل سيدة حسب حالتها الصحية وعمرها.

وشدد على ضرورة زيارة الوحدة الصحية بعد الولادة بشهر، للتحدث مع الطبيبة واختيار وسيلة منع الحمل المناسبة، مؤكدًا أن الاختيار يتم بناءً على رغبة السيدة وتوجيهات الطبيبة، دون إجبار على وسيلة معينة.

وفيما يتعلق بدور الأزواج، أشار الدكتور عمرو إلى أهمية مشاركتهم في استخدام وسائل منع الحمل، خاصة في الحالات التي تعاني فيها الزوجة من مشكلات صحية تمنعها من استخدام الوسائل المعتادة.

وأوضح أن الواقي الذكري يُعد وسيلة فعالة وآمنة لمنع الحمل، داعيًا الأزواج إلى النظر إليه كخيار صحي ومناسب في مثل هذه الحالات.

وشدد على أن الهدف الأساسي هو توفير الخيارات المناسبة لكل أسرة، وضمان الحفاظ على صحة المرأة والمساهمة في تنظيم الأسرة بشكل يحقق التوازن بين أفرادها.

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