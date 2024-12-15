مجلس النواب يقر إعفاء طلاب أسر "تكافل وكرامة" من المصروفات الدراسية والجامعية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (23) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التي تنص على إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، وكذلك المصروفات بالجامعات الحكومية.

نص المادة بعد الموافقة

"يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.. كما يستفيدون مما تقرره الجهات المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، مع الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تُيسر لهم استكمال تعليمهم في حال إصابتهم بأي نوع من الإعاقة".

مقترحات ومناقشات نيابية

النائب طلعت عبد القوي طالب بأن تشمل الإعفاءات الطلاب في المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، مستندًا إلى نصوص الدستور.

رد الحكومة

أكد وزير المجالس النيابية أن النص يتسع ليشمل جميع أنواع المؤسسات التعليمية ولا يحتاج إلى تعديل.

واقترح النائب أحمد حمدي، إضافة طلبة الماجستير والدكتوراه من ذوي الإعاقة إلى الفئات المستفيدة.

وردت وزيرة التضامن، مايا مرسي، بأن النص الحالي يغطي جميع الفئات التعليمية لذوي الإعاقة، وأن الحقوق المتعلقة بطلاب الدراسات العليا مكفولة بقوانين أخرى.

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