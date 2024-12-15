كاتب صحفي: أطالب بإسقاط القيود التي تحد من حرية الصحافة

كتب- محمد شاكر:

انطلقت منذ قليل، بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية بعنوان "تحديات الإصلاح الإداري وبيئة العمل في الصحف المصرية"، ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

ويشارك في الجلسة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والصحفي سامح محروس عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والصحفي محمد الشافعي، والصحفي هشام فؤاد، وتدير الجلسة الكاتبة الصحفية أمينة النقاش.

أكد الصحفي هشام فؤاد، أن هناك ٢٤ صحفيا مقبوض عليهم، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الوقائع التي يعرفها الجميع في إطار تقليص الحرية العامة للصحافة.

وقال فؤاد: نتيجة هذه الأوضاع أصبحت هناك حالة من غياب الأمان الوظيفي، واستمرار حالات الفصل الوظيفي في الكثير من المؤسسات، كما أن الأوضاع المالية في الكثير من الصحف باتت يرثى لها وهناك الكثير من شهادات الصحفيين منشورة على مواقع التواصل حول هذا الأمر.

وأوصى فؤاد بضرورة إسقاط القيود التي تحد من حرية الصحافة، وتقديم دعم حكومي للصحف القومية، والعودة لصيغة العضو المنتدب بهذه المؤسسات، وتفعيل ميثاق الشرف حال انتهاك رؤساء التحرير لها.

وتابع: لابد أيضا من تطبيق الحد الأدنى للأجور ووقف الاستقطاعات من البدل، والتصدي لفصل الصحفيين بشكل تعسفي، ودعوة الصحف لتلافي الفوارق الضخمة بين الصحفيين.

وتسلط هذه الجلسة الضوء على التحديات الإدارية التي تواجه المؤسسات الصحفية المصرية، وتناقش الحلول المقترحة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين بيئة العمل للصحفيين، مع التركيز على أهمية تطوير السياسات الداخلية، وإعادة هيكلة المؤسسات لمواكبة المتغيرات السريعة في قطاع الإعلام.